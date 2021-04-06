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«Ак Барс» проиграл «Авангарду» в матче полуфинала КХЛ
Источник материала: ОНТ
В Континентальной хоккейной лиге продолжается полуфинальная серия. Второй матч провели «Ак Барс» и «Авангард».
Победу в этой игре вновь праздновали хоккеисты «Авангарда» – 2:0. Счет в матче на 32-й минуте открыл белорус Кирилл Готовец, а на 53-й Клим Костин реализовал численное преимущество. Теперь «Авангард» ведет в серии также со счетом 2:0. Сегодня в КХЛ пройдет полуфинальная встреча СКА и ЦСКА.
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В Континентальной хоккейной лиге продолжается полуфинальная серия. Второй матч провели «Ак Барс» и «Авангард». Победу в этой игре вновь праздновали хоккеисты...
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