«Ак Барс» проиграл «Авангарду» в матче полуфинала КХЛ

Источник материала: ОНТ

В Континентальной хоккейной лиге продолжается полуфинальная серия. Второй матч провели «Ак Барс» и «Авангард».

Победу в этой игре вновь праздновали хоккеисты «Авангарда» – 2:0. Счет в матче на 32-й минуте открыл белорус Кирилл Готовец, а на 53-й Клим Костин реализовал численное преимущество. Теперь «Авангард» ведет в серии также со счетом 2:0. Сегодня в КХЛ пройдет полуфинальная встреча СКА и ЦСКА.

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