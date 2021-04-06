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Спецслужбы и дипломаты Эстонии могли быть причастны к шпионскому скандалу «Манкурты»

06.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спецслужбы и дипломаты Эстонии могли быть причастны к шпионскому скандалу «Манкурты»

Спецслужбы и дипломаты Эстонии могли быть причастны к шпионскому скандалу «Манкурты». Об этом стало известно в ходе показаний одного из фигурантов дела, которое ведёт Комитет госбезопасности.


Вячеслав Сидоракин сейчас в следственном изоляторе. У него и его сообщников обнаружены три тайника с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. В Гомеле, Минске и Минском районе изъято стрелковое оружие, в том числе для бесшумной стрельбы, около 10 тысяч патронов, гранаты, мины, взрывчатка.

Сидоракин – давний друг Игоря Макара, который 16 лет назад сбежал в Литву. Тот за последние полгода пытался через иностранные спецслужбы обеспечить вывоз за рубеж сотрудника белорусского КГБ с секретным архивом. Рассматривались несколько вариантов: в дипломатической машине или по подложным иностранным документам. Такой же вариант ранее был проработан для выезда Сидоракина.

Спецоперация под названием «Манкурты» закончилась задержанием основных участников, и сейчас они дают показания. Следствие продолжается, установлена связь фигурантов с иностранными заказчиками, которые пытались организовать переворот и втянули в эту схему более десяти человек. Некоторых в детали не посвящали.


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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Спецслужбы и дипломаты Эстонии могли быть причастны к шпионскому скандалу «Манкурты». Об этом стало известно в ходе показаний одного из фигурантов дела, которое...
 
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