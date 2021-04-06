Кот обнял руку хозяина, не хотел отпускать его на работу и удивил всех (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Трогательный ролик, который набирает популярность в интернете и вызовет чувство зависти у большинства владельцев пушистых питомцев, опубликовал ridus.ru .

На видео видно, как пушистый котик обнимает руку хозяина и не хочет отпускать его на работу.

Видео набрало более 150 тыс. просмотров на сайте Imgur. Комментаторов умилил усатый пушистик: «Я бы никогда не смогла уйти из дома, если бы у меня был такой кот», «Я еще никогда не видела таких ласковых котиков», «Мой кот лишь презрительно на меня посмотрел и ушел в другую комнату», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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