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Гороскоп на 7 апреля: Козерогам потребуется эмоциональная поддержка, а Скорпионам надо воздержаться от экстремальных действий

06.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 7 апреля: Козерогам потребуется эмоциональная поддержка, а Скорпионам надо воздержаться от экстремальных действий

Звёзды обещают Овнам благоприятный день. Вы сможете быстро найти решение любых рабочих вопросов. Финансовая прибыль поспособствует хорошему настроению. 

Изменения в деловой сфере ожидают Тельцов. Высока вероятность предложений от работодателей. Полезными для здоровья будут прогулки на свежем воздухе. 

Близнецам звёзды обещают благоприятный день. Вы легко завершите отношения, которые себя уже изжили. Новые события и знакомства прибавят оптимизма.

Ракам с трудом придётся сдерживать своё тревожное состояние. Беспокойство вызовут финансы и личные переживания. Постарайтесь избежать конфликтов в семье.

Хороший день у Львов. Удачными будут крупные покупки и дальние поездки. Не растрачивайте свою энергию зря. Сосредоточьтесь на том, что действительно для вас важно. 

Вдохновение и приятные эмоции дарят звёзды Девам. Вы сможете убедить в своей правоте окружающих, а с решением повседневных задач справитесь отлично.

Весы склонны анализировать одно событие за другим. Устройте для себя перезагрузку. Займитесь спортом, наведите порядок в доме, посмотрите любимый фильм. 

Воздержаться от экстремальных действий звёзды советуют Скорпионам. Непредвиденные обстоятельства могут стать риском для вашего здоровья.

Стрельцам захочется провести день в шумной компании. Друзья и коллеги заметят ваши позитивное настроение и оценят юмор. Кропотливая работа сегодня не для вас.

Козерогам потребуется эмоциональная поддержка родных. После напряжённого периода постарайтесь провести время в уединении. Это позволит восстановить силы.

Удачный день у Водолеев. Запланированные переговоры с партнёрами по бизнесу пройдут успешно. Действуйте стремительно. В личных делах проблемы не предвидятся.

Рыбы смогут реализовывать всё то, что задумали ранее. Особое удовольствие вам доставит планирование доходов. Постарайтесь не портить отношения с близкими родственниками.

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Теги: знакомства
 
 
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Звёзды обещают Овнам благоприятный день. Вы сможете быстро найти решение любых рабочих вопросов. Финансовая прибыль поспособствует хорошему настроению. ...
 
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