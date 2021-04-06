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8 причин депрессии, о которых вы не догадывались. Исправляйтесь, пока не поздно!

06.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

8 причин депрессии, о которых вы не догадывались. Исправляйтесь, пока не поздно!

Большинство людей время от времени чувствуют себя подавленными, но до конца не осознают, в чём именно скрывается истинная причина неприятных ощущений внутри себя. Находясь в постоянном психическом напряжении, снижаются интеллектуальные и энергетические ресурсы, падает иммунитет. А ведь так важно быть энергетически наполненным, чтобы чувствовать себя счастливым и быть продуктивным во всех отношениях. Проанализируете, куда именно сливается ваша энергия. 

1. Работа, которая опустошает. Любой труд должен приносить удовольствие, а не истощать. Ведь так тяжело просыпаться утром на нелюбимую работу. В этом случае мы теряем веру в себя и свои способности, не чувствуем свою востребованность. Именно это прямой путь к профессиональному выгоранию. И как следствие – к депрессии.

Важно: найдите работу по душе!

2. Незавершённые дела. Незаконченные дела вызывают беспокойства и создают внутреннюю неудовлетворённость. Мысли о том, что что-то не доделано, засоряют наш мозг и отнимают силы. Всё это провоцирует апатию и стресс. В такой ситуации нет желания продуктивно работать над своими реальными целями.

Важно: старайтесь всегда доводить до конца начатые дела.

3. Обиды. Чем больше мы обижаемся, тем больше энергии тратим. Ведь обиды нас опустошают, разрушают изнутри, мешают достигать целей и быть счастливыми.

Важно: научитесь прощать и отпускать обиды.

4. Отсутствие отдыха и личного времени. Личное время – такая же важная вещь, как завтрак или полноценный сон. И это время ничем незаменимо. Но порой мы просто забываем о том, что у нас есть право на отдых. Помните, хроническая усталость приводит к серьёзным последствиям для здоровья: моральному истощению и апатии.

Важно: позвольте себе побыть эгоистом хотя бы 30 минут в день.

5. Отсутствие цели. Если мы не используем свой потенциал и ни к чему не стремимся, то теряем самого себя и вкус к жизни. Ведь реализовывать свои возможности в полной мере необходимо каждому человеку. Кроме того, бесцельность и неорганизованность негативно отражаются на психике: наш ум деградирует, когда не получает задач, заставляющих его работать. 

Важно: если вы хотите, чтобы ваши ожидания и реальность совпадали – ставьте цели.

6. Негативное окружение. Так или иначе, окружение очень сильно влияет на наше развитие. Люди с токсичным настроением тянут нас на дно. Своей критикой они подрывают уверенность в себе, вселяют свои страхи и опасения. Им трудно пережить ваши победы и достижения, поэтому они будут гасить ваш энтузиазм всеми силами. Общение с такими людьми день за днём будет разрушать вашу жизнь и личность. 

Важно: ваше окружение формирует вас.

7. Зависимость в отношениях. Это болезненная привязанность к человеку. В этом случае партнёр становится единственным источником позитивных эмоций. Многие не верят в то, что действительно достойны любви. И таким образом, посвящая себя другому человеку, заполняют свою душевную пустоту. Эти отношения эмоционально выжигают: приносят переживания и страдания, отнимают массу сил.

8. Внутренние конфликты. Среди нас есть люди, которые слишком требовательны и строги к себе. Они недооценивают свои способности и возможности. Всегда сомневаются, постоянно разочаровываются и вследствие этого принимают неверные решения. Такие люди редко довольны собой, они постоянно беспокоятся о мнении окружающих. Они концентрируются в большинстве своём на ошибках, а не на достижениях. Всё это провоцирует внутреннее напряжение. И как итог – ощущение бессмысленности, комплекс неполноценности и депрессия.

Важно: хвалите себя, а не только критикуйте.

Пересмотрите отношение к себе! Ваше развитие, отдых, интересы должны занимать первое место в списке ваших ценностей. Это даёт контроль над жизнью, приносит больше успеха и удовлетворения.

Фото: Pixabay.com

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Большинство людей время от времени чувствуют себя подавленными, но до конца не осознают, в чём именно скрывается истинная причина неприятных ощущений внутри себя....
 
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