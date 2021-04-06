В Минске появилось заведение, где можно одновременно выпивать и играть в настолки

Источник материала: Onliner

Рядом со станцией «Михалово» пару дней назад заработало заведение-трансформер «Место путешествия» — одновременно и магазин настолок, и игровой клуб, и пивной бар. Побывали в нем и рассказываем, чем там можно заняться.

«Место путешествия» находится на углу бизнес-центра Omega Tower. Прямо на входе вас встречает несколько стеллажей с аккуратно расставленными красочными коробками — это, собственно, и есть сам магазин. Здесь можно подобрать для себя настолку, которая подойдет как по тематике, так и по уровню сложности и длительности (некоторые игры растягиваются на несколько часов), количеству участников — он может быть и вовсе один. Стоимость набора начинается от 30 рублей и заканчивается на отметке в 450 рублей, но такие дорогие игрушки скорее для фанатов жанра.

А если ищете что-то для семейного досуга, рассчитывайте потратить 100—150 рублей.



















Проходим чуть дальше и оказываемся в большом зале, где в несколько рядов стоят 10 игровых столов, дизайн которых разработан специально для такого развлечения. Оказывается, у них должен быть соответствующий размер, а удобными они быть просто обязаны, так как некоторые раунды длятся по несколько часов.





Владельцы проекта — Алексей Спадар и Андрей Жигуновский. Оба давние фанаты настолок: Алексей вот с 6 лет в этом деле.

— Хотели создать такое пространство, куда может прийти любой человек и во что-нибудь порубиться. И для этого необязательно покупать что-то у нас или приносить с собой (хотя так тоже можно) — в нашей игротеке сейчас 53 разных варианта на любой вкус. И эта коллекция будет постоянно пополняться новинками, буквально на днях ожидаем большой привоз, — объясняет один из создателей.





Прийти в «Место путешествия» можно как одному (вам обязательно найдут пару или целую команду), так и с компанией. Искать себе партнеров можно и в одном из телеграм-чатов клуба. Бронировать столик заранее, как в ресторане, не нужно. Разве что в выходные можно не попасть за стол — в прошлую субботу пришло человек 70, было тесновато.















— У нас довольно дорогой вход — 10 рублей за один игровой день. Если покупать абонемент сразу на 4 посещения в месяц, каждое будет стоить 8 рублей, безлимит — 80 рублей. В других клубах, коих в Минске после пандемии осталось всего несколько, вход стоит около 5 рублей. Но там человек предоставлен сам себе, ему говорят: «Вот стол — садись и играй». У нас в зале постоянно работают два профессиональных гейм-мастера, которые объясняют правила, играют с вами и поддерживают общую атмосферу веселья. В нашей команде в принципе нет ни одного человека, который бы не интересовался этой темой. В играх разбираются даже наши бармены-трактирщики, которые с удовольствием пообщаются о них с гостями, — рассказывает Андрей.



















Кстати, о баре. Он не особо напоминает привычное питейное заведение: здесь довольно скромный набор закусок (собственно, одни чипсы), а из алкоголя только пивные напитки — медовуха, сидр и т. д.

— Идея разместить в клубе еще и бар возникла появилась после многочисленных просьб игроков, которые хотели дополнительного комфорта, чтобы можно было, не отрываясь от игры, немного перекусить и выпить. Мы решили сделать его внешне похожим на таверну. В меню — простые снеки, чай, кофе и пиво — старались выбирать пивоварни, стилизующие свою продукцию под фэнтези и скандинавскую мифологию, чтобы поддерживать соответствующую атмосферу, Тот, кто хочет полноценно поесть, может заказать у трактирщика пиццу — ее принесут из соседней Domino’s pizza, с которой у нас коллаборация. Своей кухни в баре нет, так как мы себя и не позиционируем как питейное заведение, скорее, это просто приятный бонус для игроков, — уточняет Андрей.









— Вдруг кто-то из наших постоянных клиентов захочет прийти сюда, чтобы пообщаться с друзьями, а не играть… Но если к нам зачастит аудитория, нацеленная на то, чтобы просто напиться, мы это сразу пресечем, — категорично мотает головой Алексей.















В дальнейшем ребята планируют устраивать в клубе тематические ивенты — ночные ролевые игры, турниры по тем или иным вселенным и даже популярные нынче «быстрые свидания», только с элементом игры в настолки.

— Из-за пандемии потребность в такого рода развлечениях только увеличилась. Это вообще одна из сфер, которая не пострадала во время локдауна, а наоборот, стала набирать обороты — на самоизоляции спрос на настолки только вырос. Надеемся, наш проект станет популярным в Минске, — улыбается Алексей.

«Место путешествия» работает каждый день с 16:00 до 02:00, по выходным — с 12:00.