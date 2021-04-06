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Похудевший Бабарико выступил в суде: «Долго не мог ответить на вопрос, правильно ли я сделал 12 мая»

06.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Во вторник, 6 апреля, в суде по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка допросили Виктора Бабарико, единственного из восьми фигурантов, не признавшего вину. Бабарико заявил, что и он, и остальные фигуранты дела невиновны, пишет TUT.BY.

Бабарико заявил, что его преследование политически мотивировано, абсолютно необоснованно и отказался давать показания, заявив, что целью процесса является не установление вины, представление доказательства вины, а обоснование неучастия его в политическом процессе.

Похудевший Бабарико выступил в суде: «Долго не мог ответить на вопрос, правильно ли я сделал 12 мая»

Фото официальный канал Виктора Бабарико

Виктор Бабарико вспомнил ход предвыборной кампании, где его считали главным соперником Александра Лукашенко, отметил, что банк много раз проходит проверки внутренние и внешние. Он считает, что бывшие коллеги его оговорили под давлением в СИЗО КГБ.

Бабарико утверждает, что невиновен, никогда не брал взяток. При этом он сомневается в объективности суда, видит в преследовании давление властей на него и на его близких.

Он несколько раз подчеркнул, что единолично в банке не мог ничего решать.

— Механизм принятия решений не предусматривает ни принятия решений одним человеком, ни принятия решений экономически нецелесообразных. <> В январе 2020 года в Белгазпромбанке закончилась внеочередная проверка Нацбанка. Она, чего таить, выявила нарушения, — рассказал экс-банкир, добавив, что их признали незначительными и топ-менеджменту разрешили получить вознаграждения.

Обвиняемый рассказал, что банк делал стартапы: вкладывал деньги в компании и после совершал «выход».

— Основная задача меня как руководителя заключалась в принятии решений на основании экономической обоснованности и соответствия законодательству.

Единственная точка, которая может являться причиной вины — конфликт интересов, — отметил он, пояснил, что в банке принимали все нужные меры, чтобы конфликта интересов избежать.

— Я долго не мог ответить на вопрос, правильно ли я сделал 12 мая (когда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах). Были последствия для моего дела, которому отдал 25 лет, для людей, для сына, для друзей. Но я знаю одно, мотив был только один: я хочу жить в стране, где торжествует закон.

В зале начали громко хлопать, некоторые плакали. Судья пригрозил удалить всех из зала.

Далее Бабарико отказался отвечать на вопросы.

 
 
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