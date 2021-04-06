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Утром в Минске столкнулись три автомобиля - пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Утром 6 апреля на столичной улице Притыцкого столкнулись три легковушки,
По предварительной информации, водитель Citroen ехал со стороны улицы Лобанка в направлении улицы Якубовского. Около дома № 97 он столкнулся с Volkswagen, который от удара отбросило в Peugeot.
В результате ДТП водитель Citroen и пассажир Volkswagen получили травмы и были доставлены в больницу.
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Авария произошла утром 6 апреля на улице Притыцкого.
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