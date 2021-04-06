Xiaomi выпустила электрическую дрель-шуруповерт за 68 долларов

Источник материала: Tut.by

MiJia Brushless Smart Home Electric Drill — новую электрическую дрель-шуруповерт от Xiaomi — недавно анонсировали на краудфандинговой площадке Youpin.





Устройство выполнено из пластика, устойчивого к царапинам и пятнам. Есть и встроенный миниатюрный экран, на который выводится информация об оставшемся уровне заряда и нынешнем режиме работы (на выбор доступно три). Аккумулятор встроенный, на 2000 мАч. Его полного заряда, по словам компании, должно хватить для закручивания 550 саморезов.





В Gagadget уточняют: режимы переключаются нажатием кнопки на корпусе. Самый мощный может похвастаться крутящим моментом 30 Нм и скоростью вращения 1400 об/мин. Такого должно хватить для работы с разными материалами, начиная от дерева и заканчивая алюминием и даже стальными пластинами.

В Китае за MiJia Brushless Smart Home Electric Drill просят 68 долларов.