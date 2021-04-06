28 рублей и блюда-визитные карточки. Gastrofest назвал даты нового фестиваля

Источник материала: Tut.by

Gastrofest объявил даты нового фестиваля — он пройдет с 15 апреля по 2 мая. Сет будет стоить 28 рублей, а конкретной тематики у фестиваля не будет: заведения приготовят свои визитные карточки, что-то на свой вкус, что отражает меню конкретного места. Одновременно гастрофест пройдет в Минске и во всех областных городах, но в регионах сеты будут стоить немного дешевле — 24 рубля.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото предоставлено организаторами

Организаторы отмечают, что впервые Gastrofest пройдет одновременно в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Витебске и Могилеве. Свои сеты гостям параллельно представят 90 заведений. Часть можно будет заказать домой с помощью службы доставки Scope Delivery. Кроме этого, для всех посетителей фестиваля в Минске подготовлено специальное предложение от Lillet и Beefeater, в регионах — от другого бренда.

Относительно тематики организаторы говорят следующее: «Фестиваль без темы. Заведения предоставят свои визитные карточки — сеты на свой вкус, которые соответствуют их меню».

Как и всегда, гостей будут ждать специальные бонусы от генерального партнера фестиваля Альфа-Банка: при оплате гастросета их карточкой гостям предложат бонус при следующем посещении. Помимо этого, у подписчиков социальных сетей «Гастрофеста» будет возможность выиграть подарки от онлайн-гипермаркета 21vek.