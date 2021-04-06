Тротуара не хватило. В Аммане пастух вывел стадо овец на дорогу (и устроил пробку)

Источник материала: Tut.by

Кого только не встретишь на дороге. И в этом смысле, пожалуй, больше везет водителям Востока. К примеру, автолюбители в Аммане вынуждены были стоять в пробке, пока дорогу переходил пастух на осле, ведущий за собой стадо овец. Ролик с уморительным эпизодом опубликовал на YouTube пользователь Yazan Alhmaideh. Куда (да и откуда) направлялись животные, непонятно. Но очевидно, что оживленная развязка — не самое подходящее место для их выпаса.

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