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Тротуара не хватило. В Аммане пастух вывел стадо овец на дорогу (и устроил пробку)

06.04.2021 16:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кого только не встретишь на дороге. И в этом смысле, пожалуй, больше везет водителям Востока. К примеру, автолюбители в Аммане вынуждены были стоять в пробке, пока дорогу переходил пастух на осле, ведущий за собой стадо овец. Ролик с уморительным эпизодом опубликовал на YouTube пользователь Yazan Alhmaideh. Куда (да и откуда) направлялись животные, непонятно. Но очевидно, что оживленная развязка — не самое подходящее место для их выпаса.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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Правда, недовольные водители посигналили и благополучно забыли об этом инциденте.
 
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