ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

К правозащитнице Энире Броницкой пришли с обыском

06.04.2021 17:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Обыск проводится и у ее родителей.

У правозащитницы и юристки правозащитной организации Human Constanta Эниры Броницкой проходит обыск. 

Обыск также проводится по месту жительства ее родителей, сообщает правозащитный центр «Весна» в своем телеграме


Энира Броницкая - бывшая политзаключенная. В 2006 году она была арестована по обвинению в деятельности от имени незарегистрированной организации и 6 месяцев провела в СИЗО КГБ и в СИЗО на Володарского. Речь шла об общественной организации "Партнерство", которая собиралась наблюдать за президентскими выборами 2006 года, н была разгромлена правящим режимом незадолго до голосования.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обыск проводится и у ее родителей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гід правёў экскурсію для курсантаў брыгады спэцназу, а тыя яго затрымалі за значок з Пагоняй
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by