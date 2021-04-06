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У правозащитницы Эниры Броницкой проводят обыск
Источник материала: Навiны
У правозащитницы и юристки правозащитной организации Human Constanta Эниры Броницкой проходит обыск, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».
По информации правозащитников, обыск также проходит по месту жительства родителей Броницкой.
На каком основании проводится обыск, пока неизвестно.
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У правозащитницы и юристки правозащитной организации Human Constanta Эниры Броницкой проходит обыск, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».
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