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У правозащитницы Эниры Броницкой проводят обыск

06.04.2021 17:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

У правозащитницы и юристки правозащитной организации Human Constanta Эниры Броницкой проходит обыск, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

У правозащитницы Эниры Броницкой проводят обыск
Источник: facebook.com/bronitskaya

По информации правозащитников, обыск также проходит по месту жительства родителей Броницкой.

На каком основании проводится обыск, пока неизвестно.

 
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У правозащитницы и юристки правозащитной организации Human Constanta Эниры Броницкой проходит обыск, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».
 
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