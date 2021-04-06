Самые богатые «технологичные» миллиардеры стали значительно богаче

Источник материала: Onliner

Миллиардеров за 2020 год стало значительно больше, подсчитали в Forbes. Их количество выросло на 660, до 2755 человек (и это речь только об «официальных» миллиардерах). Их общее состояние выросло с $8 трлн годом ранее до $13,1 трлн. Многие из богатейших стали значительно богаче — заметно прибавили и те, кто оказался в первой десятке.

Кстати, в топ-10 шестеро — представители технологической сферы, сфера финансов и инвестиций представлена одним человеком, мода и ретейл — одной семьей Бернара Арно, Мукеш Абмани диверсифицировал свой бизнес по разным направлениям, а Илона Маска записали в автомобильную индустрию — его состояние растет благодаря Tesla.

Первое же место занял Джеф Безос, состояние которого выросло до $177 млрд с $113 млрд годом ранее. Второе место у Илона Маска ($151 млрд и $24,6 млрд соответственно), на третьей позиции Бернар Арно ($150 млрд, было $76 млрд).

За ними следуют Билл Гейтс ($124 млрд, было $98 млрд), Марк Цукерберг ($97 млрд, было $54,7 млрд), Уоррен Баффет ($96 млрд, было $67,5 млрд), Ларри Эллисон ($93 млрд, было $59 млрд), Ларри Пейдж ($91,5 млрд, было $50,9 млрд), Сергей Брин ($89 млрд, было $49,1 млрд), Мукеш Абмани ($84,5 млрд, было $36,8 млрд).

Кстати, прибавил и Павел Дуров: с $3,4 млрд в прошлом рейтинге к $17,2 млрд в текущем.

Страной с наибольшим количеством миллиардеров остаются США (724), но Китай уже наступает на пятки (с учетом Гонконга и Макао — 698). На третьем месте — Индия (140 миллиардеров). Много миллиардеров в Германии (136) и России (117). Беларуси в списке нет.