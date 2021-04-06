Срок вышел. Удалось ли улицам Минска избавиться от ям?

Источник материала: Onliner Устранить критическую ямочность должны были до 1 апреля — такую задачу поставили перед дорожниками власти столицы. Отчитывались и о круглосуточных работах, и о ремонте на 25 улицах ежедневно, и о 41 667 кв. м устраненных выбоин с начала года. Отчеты — это хорошо, особенно когда они совпадают с реальностью, которую горожане могут видеть каждый день по пути из дома на работу и обратно.





Обратим внимание на то, что речь в указании Горисполкома шла о «критической ямочности». Понятие «критичность» может показаться довольно размытым, но на самом деле и для него можно найти вполне четкое определение. Так, СТБ 1291-2016 определяет допустимые размеры дефектов дорожного покрытия. Согласно этому документу, выбоины больше 5 см по глубине и 0,09 квадратных метра по площади (30×30 см) не допускаются. Вооружившись этими знаниями, мы проехали по улицам города.





























— Как только среднесуточная температура превысит 5 градусов, начнем работать обычными горячими асфальтобетонными смесями — по технологии, — заверял директор «Горремавтодора» Денис Глинский. — В этом году мы планируем выполнить огромный объем работ по замене асфальтобетонного покрытия.

Так что все еще может быть впереди.















А как дела с дорогами на вашей улице?

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