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Срок вышел. Удалось ли улицам Минска избавиться от ям?
Источник материала: Onliner
Устранить критическую ямочность должны были до 1 апреля — такую задачу поставили перед дорожниками власти столицы. Отчитывались и о круглосуточных работах, и о ремонте на 25 улицах ежедневно, и о 41 667 кв. м устраненных выбоин с начала года. Отчеты — это хорошо, особенно когда они совпадают с реальностью, которую горожане могут видеть каждый день по пути из дома на работу и обратно.
Обратим внимание на то, что речь в указании Горисполкома шла о «критической ямочности». Понятие «критичность» может показаться довольно размытым, но на самом деле и для него можно найти вполне четкое определение. Так, СТБ 1291-2016 определяет допустимые размеры дефектов дорожного покрытия. Согласно этому документу, выбоины больше 5 см по глубине и 0,09 квадратных метра по площади (30×30 см) не допускаются. Вооружившись этими знаниями, мы проехали по улицам города.
— Как только среднесуточная температура превысит 5 градусов, начнем работать обычными горячими асфальтобетонными смесями — по технологии, —
Так что все еще может быть впереди.
А как дела с дорогами на вашей улице?
Чтобы сделать свой выбор,
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Устранить критическую ямочность должны были до 1 апреля — такую задачу поставили перед дорожниками власти столицы. Отчитывались и о круглосуточных работах, и о...
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