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Редкий случай: во Франции врачи обнаружили в сердечной сумке женщины участок кишки

06.04.2021 17:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во Франции врачи обнаружили у 54-летней женщины необычный вид диафрагмальной грыжи (так называется аномалия, когда органы брюшной полости перемещаются в грудную клетку). Если говорить по простому, то в сердечной сумке женщины обнаружили часть толстой кишки. Об этом рассказывает журнал The New England Journal of Medicine.


Источник: The New England Journal of Medicine

54-летняя женщина обратилась в отделение неотложной помощи с жалобами на учащенное сердцебиение. В итоге в ее перикардиальной полости обнаружили участок поперечной ободочной кишки. По словам врачей, это произошло из-за лечебной процедуры — дренирования перикарда — которую провели для лечения констриктивного перикардита 15 лет назад.

Чтобы устранить это, специалисты провели пароскопическую операцию, во время которой вернули кишку на ее законное место и укрепили диафрагму пациентки с помощью силиконового сетчатого материала. Спустя год после операции женщина пришла на контрольный осмотр, но никаких проблем и учащенного сердцебиения врачи не обнаружили.

 
 
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Врачи обнаружили у 54-летней женщины необычный вид диафрагмальной грыжи
 
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