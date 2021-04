Редкий случай: во Франции врачи обнаружили в сердечной сумке женщины участок кишки

Источник материала: Tut.by

Во Франции врачи обнаружили у 54-летней женщины необычный вид диафрагмальной грыжи (так называется аномалия, когда органы брюшной полости перемещаются в грудную клетку). Если говорить по простому, то в сердечной сумке женщины обнаружили часть толстой кишки. Об этом рассказывает журнал The New England Journal of Medicine.



Источник: The New England Journal of Medicine

54-летняя женщина обратилась в отделение неотложной помощи с жалобами на учащенное сердцебиение. В итоге в ее перикардиальной полости обнаружили участок поперечной ободочной кишки. По словам врачей, это произошло из-за лечебной процедуры — дренирования перикарда — которую провели для лечения констриктивного перикардита 15 лет назад.

Чтобы устранить это, специалисты провели пароскопическую операцию, во время которой вернули кишку на ее законное место и укрепили диафрагму пациентки с помощью силиконового сетчатого материала. Спустя год после операции женщина пришла на контрольный осмотр, но никаких проблем и учащенного сердцебиения врачи не обнаружили.