|
Редкий случай: во Франции врачи обнаружили в сердечной сумке женщины участок кишки
Источник материала: Tut.by
Во Франции врачи обнаружили у 54-летней женщины необычный вид диафрагмальной грыжи (так называется аномалия, когда органы брюшной полости перемещаются в грудную клетку). Если говорить по простому, то в сердечной сумке женщины обнаружили часть толстой кишки. Об этом
54-летняя женщина обратилась в отделение неотложной помощи с жалобами на учащенное сердцебиение. В итоге в ее перикардиальной полости обнаружили участок поперечной ободочной кишки. По словам врачей, это произошло из-за лечебной процедуры — дренирования перикарда — которую провели для лечения констриктивного перикардита 15 лет назад.
Чтобы устранить это, специалисты провели пароскопическую операцию, во время которой вернули кишку на ее законное место и укрепили диафрагму пациентки с помощью силиконового сетчатого материала. Спустя год после операции женщина пришла на контрольный осмотр, но никаких проблем и учащенного сердцебиения врачи не обнаружили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачи обнаружили у 54-летней женщины необычный вид диафрагмальной грыжи
|
Свежие газеты
Архив (Разное)