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Снят с обсуждения проект указа о стократном земельном налоге для нарушивших сроки стройки дома

06.04.2021 17:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проект указа «О строительстве одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории» снят с общественного обсуждения, сообщает Национальный правовой портал. Напомним, этим документом предполагалось увеличение земельного налога в 100 раз, если человек не построит дом за 5 лет.


Изначально планировалось, что общественное обсуждение будет проходить до 11 апреля. Но в сообщении на Национальном правовом портале сказано, что в соответствии с информацией Министерства архитектуры и строительства проект указа снят с общественного обсуждения 5 апреля.

Как рассказали в пресс-службе Минстройархитектуры, проект указа сняли с общественного обсуждения, чтобы более детально проработать все поступившие предложения. Этот процесс уже начался и о его результатах дополнительно сообщат общественности, добавили в ведомстве.

Напомним, в проекте указа в числе прочего прописано сокращение сроков на строительство дома. В частности говорится, что индивидуальный жилой дом должен быть введен в эксплуатацию гражданином в течение пяти лет с даты осуществления государственной регистрации права частной собственности, пожизненного наследуемого владения или аренды на земельный участок (срок установлен с учетом права на консервацию в течение 3 лет и без возможности продления такого срока исполкомом). Предусматривается, что после истечения сроков строительства, оплата земельного налога взимается по ставке, увеличенной в сто раз.

Люди оставили к проекту указа много комментариев уже в первые дни обсуждения. Многие из них были критическими.

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