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В Беларуси повышен тариф на транспортировку природного газа

06.04.2021 17:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство антимонопольного регулирования и торговли повысило тариф на транспортировку природного газа по системе распределительных трубопроводов повышен.

Согласно постановлению ведомства №22 от 31 марта 2021 года тариф повышен с 15,69 рубля до 18,61 рубля за 1 тыс. кубометров.

«Изменение тарифа на услугу связано с обеспечением возмещения газоснабжающим организациям экономически обоснованных затрат по этому виду деятельности», - говорится в сообщении МАРТ.

«Повышение тарифа не повлияет на уровень цен на природный газ для населения и юридических лиц», - отмечается в сообщении.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли повысило тариф на транспортировку природного газа по системе распределительных трубопроводов повышен.
 
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