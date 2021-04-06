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МВФ ухудшил прогнозы по Беларуси

06.04.2021 17:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный валютный фонд опубликовал 6 апреля очередное экономическое исследование World Economic Outlook Reports.

В нем прогнозы по белорусской экономике на 2021 год стали хуже, чем озвученные в октябре 2020-го. 

Если осенью МВФ прогнозировал, что в 2021 году экономика Беларуси вырастет на 2,2%, то сейчас ей предрекают снижение на 0,4%. Незначительный рост ВВП ожидают лишь в 2022-му — на 0,8%.

Хуже стали и оценки инфляции: теперь от потребительских цен ожидают роста на 6,9%, а не на 5,1%. В 2022 году, по мнению МВФ, инфляция замедлится до 5,5%.
 
 
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Международный валютный фонд опубликовал 6 апреля очередное экономическое исследование World Economic Outlook Reports.
 
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