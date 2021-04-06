Выставка ко Дню космонавтики пройдет в Доме Москвы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. В четверг, 8 апреля, в честь 60-летия первого полета человека в космос в Доме Москвы пройдет мероприятие, приуроченное ко Дню космонавтики.

В программе – открытие экспозиции "Дорогами Гагарина" из фондов российского Объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина, на которой будут показаны личные вещи Гагарина и редкие фото. Фотовыставка будет работать в течение 10 дней с момента открытия.

Также пройдет встреча с Тамарой Дмитриевной Филатовой – племянницей первого космонавта и заведующей мемориальным отделом Объединенного мемориального музея Гагарина, чествование ветеранов "Байконура", встреча со специалистами космической отрасли и праздничный концерт. Ожидается также присутствие представителей посольства России и Россотрудничества в Беларуси.

Организаторы мероприятия – Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московский Дом соотечественника и Дом Москвы в Минске при содействии Комитета по образованию Мингорисполкома, Минского государственного дворца детей и молодежи, Минского планетария.

Начало мероприятия – в 16:30.