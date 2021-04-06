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Очевидец: в Минске Mercedes G-Class оказался на тротуаре и сбил человека

06.04.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минчанин Юрий сообщил об аварии на столичной улице Асаналиева. По его словам, Mercedes G-Class выехал за пределы проезжей части между домами 36/1 и 44 (магазином «Евроопт»). Автомобиль сбил человека. Без травм не обошлось — на место происшествия прибыла машина скорой помощи.

Очевидцы сообщают, что на Mercedes установлены номера 7-го региона, в правом нижнем углу лобового стекла виднелись заламинированные изображения флагов Республики Беларусь и Российской Федерации. Правое зеркало заднего вида было выломано, других внешних повреждений заметно не было.

Помимо машины скорой помощи, на место ДТП выехали две машины ГАИ.

"Насколько я понял, в машине было двое: мужчина за рулем и женщина-пассажирка, - рассказал Юрий. - Среди других очевидцев шел разговор, что оба были в неадекватном состоянии. Они проехали через двойную металлическую ограду (похожа на калитку), задев ее, - поэтому сбито зеркало. Я в окно успел заметить, как что-то быстро пролетело по двору. Причем не по асфальтированной пешеходной дорожке, а напрямую - по вытоптанной тропинке. Куда можно было так ехать - непонятно. Разве что в арку... Потом стало ясно - сбили человека".

Пользователи заметили, что фото Mercedes ранее всплывали в проекте "Паркун" - его видели стоящим на местах для инвалидов на стоянке у супермаркета по ул. Асаналиева 40/1.

Очевидец: в Минске Mercedes G-Class оказался на тротуаре и сбил человека

Очевидец: в Минске Mercedes G-Class оказался на тротуаре и сбил человека

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Минчанин Юрий сообщил об аварии на столичной улице Асаналиева. По его словам, Mercedes G-Class выехал за пределы проезжей части между домами 36/1 и 44 (магазином «Евроопт»)....
 
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