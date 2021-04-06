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Организатор выставки про медиков, мать 4-х детей стала подозреваемой в «финансировании беспорядков»

06.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Татьяну Гацура-Яворскую и еще двух членов общественного объединения «Звено» Наталью Тренину и Юлию Семенченко задержали накануне.

Как стало известно, Гацура-Яворская является подозреваемой по ч. 3 ст. 293 УК — «Финансирование беспорядков». Ей грозит до трех лет заключения.

Организатор выставки про медиков, мать 4-х детей стала подозреваемой в «финансировании беспорядков»

В чем подозревают двух других задержанных, пока неизвестно.

Татьяна Гацура-Яворская — мать четырех детей и организатор многочисленных культурных инициатив, среди которых фестивали документального кино, общественное объединение «Звено» и недавняя выставка-трибьют медикам, борющимся с ковидом «Машина дышит, а я — нет».

Экспозиция «Машина дышит, а я — нет» заработала в пространстве «Месца» на Революционной только 30 марта, а уже 1 апреля санстанция и МЧС нашли у площадки нарушения. Выставку закрыли. У организаторов прошел обыск. Они были задержаны.

Так же сегодня с обыском пришли к правозащитнице Энире Броницкой. Об этом сообщили ее коллеги по Human Constanta. До этого обыск прошел в квартире родителей женщины — по месту ее прописки.

 
 
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Татьяну Гацура-Яворскую и еще двух членов общественного объединения «Звено» Наталью Тренину и Юлию Семенченко задержали накануне.
 
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