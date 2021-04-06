Мнение: «Если проблемы бюджетников можно временно решить печатным станком, то с дипломатами так не выйдет»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канала Рефлексия и реакция предлагает свое, более простое объяснение тому, зачем сокращают диппредставительства .

— Содержание диппредставительств — это трата драгоценной валюты. Сейчас, в условиях нарастающего дефицита бюджета, идет постоянный поиск, на чем можно сэкономить. И если проблемы бюджетников можно временно решить печатным станком, то с дипломатами так не выйдет.

Не то что бы это гигантские траты, но в условиях реалистичного понимания изоляции и бесперспективности работы со многими странами, включая фактор нелояльности МИДа в целом, логичным образом возникло решение эти расходы подсократить.

Дополнительным фактором является здесь бессилие посольств в работе с диаспорой. Вообще последний год стал системообразующим для диаспор — у них появилась общая «боль», общий смысл существования, единое цементирующее идейное ядро. Если для большинства национальных диаспор соседей таким фактором являлась национальная культура и язык, то в случае Беларуси здесь было всё гораздо сложнее по причине высокой способности белорусов интегрироваться в локальное общество либо ориентации на русскоязычное зарубежное пространство в целом.

Но сейчас в Беларуси диаспора появилась и крепнет, а ее лобби заметно для влияния на внутриполитические события. МИД здесь разводит руками.

В ключевых странах, конечно, представительства останутся хотя бы для мониторинга той же диаспоры. Но в целом сворачивание дипломатических представительств выглядит логичным. Тревоги и паники особой здесь не нужно — как сворачиваются, так и развернутся при случае. А вот о глубине экономических проблем и тревог с позиции власти здесь стоит задуматься. Посольства (а это разведка, торговля, аналитика, выход на элиты) — это все-таки не первая позиция, на которой стоит экономить.

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