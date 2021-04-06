Лукашенко пообещал надавать «по морде» противникам Беларуси

Источник материала: UDF



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Александр Лукашенко 6 апреля. — И нам хватит быть какими-то пассивными наблюдателями: там, где нужно, мы должны реагировать адекватно, как это было в «Я хотел бы сегодня услышать конкретные предложения по возвращению к последовательной, проактивной политике с Польшей. Мы не собираемся ни с кем воевать, не хотим ни с кем воевать, но если только к нам будут вот таким образом относиться, как это было в конце прошлого года и сейчас, по морде получат и очень сильно, — заявил6 апреля. — И нам хватит быть какими-то пассивными наблюдателями: там, где нужно, мы должны реагировать адекватно, как это было в Бресте Гродно . Но мы никуда не денемся от того, чтобы разговаривать на нормальном языке с нашими соседями».

«Давно надо было провести проверки курсов изучения языков, скаутских организаций и других подобных им структур, управляемых и финансируемых из-за границы. И очень печально, что наш новый в правительстве человек, отвечающий за национальные и религиозные отношения, не заметил этого и не начал свою работу с этого. Это вам урок! Таких проблем немного, но они есть. Возьмите в свои руки и разрулите», — дал поручение глава государства уполномоченному по делам религий и национальностей Александру Румаку.

«Это уже дело главы Администрации президента организовать работу и всех их перерегистрировать. Мы не собираемся вырезать тех, кто пользу приносит государству. Но мы увидели, кто есть кто. Поэтому их нужно привести в чувство. Если они способны работать на государство, мы будем их «терпеть» и с ними сотрудничать. Нет — значит под нож, — потребовал Лукашенко. — Это же не дело, когда эти структуры, существуя в Беларуси, втягивают молодежь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубеж. Слава богу, сейчас этот поток снизился, потому что увидели, кто есть кто».

«На Западе не все понимают, что происходит на самом деле. Соответствующий план, как я уже сказал, реализуется, но надо ускорить эту работу. Следует активнее продвигать темы преследования этнических белорусов в межвоенный и послевоенный периоды, деятельности польских националистических бандформирований (и не только польских) на нашей территории, реваншистских устремлений властей этих государств по возвращению контроля над отдельными территориями и регионами Беларуси. В Варшаве, например, их до сих пор именуют как «восточные кресы». Официально действующий Союз поляков в Беларуси, где недавно был избран новый руководитель, должен конструктивно работать на благо нашей страны, способствуя укреплению отношений», — подчеркнул Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко пообещал надавать «по морде» противникам Беларуси Первым в этом списке оказалась Польша.

Лукашенко еще раз подчеркнул: со всеми сомнительными объединениями и учреждениями надо разобраться принципиально. Это касается также различных фондов.Также, по словам Лукашенко, надо очень серьезно «поработать над представлением общественности и западным партнерам так называемого польского вопроса».