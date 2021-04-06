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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политзаключенный Виктор Бабарико сильно похудел. Фотофакт Банкир, выдвигавшийся кандидатом в президенты, был задержан 18 июня.

Банкир, выдвигавшийся кандидатом в президенты, был задержан 18 июня. С тех пор он находится за решеткой. Суд нади топ-менеджерами Белгазпромбанка начался 17 февраля, но был перерван почти на четыре недели.Сегодня Виктора Бабарико допросили в суде. Бабарико заявил, что его преследование политически мотивировано, и отказался давать показания. Своей вины он не признает.Присутствующие в суде — а очередь желающих поддержать Бабарику растянулась на сотню метров — обратили внимание, что экс-претендент на пост президента, который считался основным соперникоми был арестован в начале президентской кампании, сильно похудел.