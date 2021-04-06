ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политзаключенный Виктор Бабарико сильно похудел. Фотофакт

06.04.2021 18:05 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Бабарико заявил в суде, что его преследование политически мотивировано, и отказался давать показания. Внимание присутствующих обратило, что он сильно похудел.

Политзаключенный Виктор Бабарико сильно похудел. Фотофакт

Банкир, выдвигавшийся кандидатом в президенты, был задержан 18 июня. С тех пор он находится за решеткой. Суд над Виктором Бабарико и топ-менеджерами Белгазпромбанка начался 17 февраля, но был перерван почти на четыре недели.

Сегодня Виктора Бабарико допросили в суде. Бабарико заявил, что его преследование политически мотивировано, и отказался давать показания. Своей вины он не признает.

Присутствующие в суде — а очередь желающих поддержать Бабарику растянулась на сотню метров — обратили внимание, что экс-претендент на пост президента, который считался основным соперником Александра Лукашенко и был арестован в начале президентской кампании, сильно похудел.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банкир, выдвигавшийся кандидатом в президенты, был задержан 18 июня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Татьяну Гацура-Яворскую подозревают в «финансировании беспорядков»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by