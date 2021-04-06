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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Татьяну Гацура-Яворскую подозревают в «финансировании беспорядков» Татьяна — мать четырех детей и организатор многочисленных культурных инициатив.

Татьяна — мать четырех детей и организатор многочисленных культурных инициатив, среди которых фестивали документального кино, общественное объединение «Звено» и недавняя выставка-трибьют медикам, борющимся с ковидом «Машина дышит, а я — нет».Экспозиция «Машина дышит, а я — нет» заработала в пространстве «Месца» на Революционной только 30 марта, а уже 1 апреля санстанция и МЧС нашли у площадки нарушения, поэтому выставку пришлось перенести в онлайн. В ночь с 5 на 6 апреля команда с сожалением заявила, что «вынуждена остановить реализацию программы проекта «Машина дышит, а я — нет»».Выставка была посвящена белорусским медикам и вызовам, с которыми они столкнулись за последний год: пандемией COVID-19 и политизацией системы здравоохранения. Авторы работ, представленных на выставке, — известные фотографы и художники. Кураторы проекта — платформа SHKLO+, организаторы — общественное объединение «Звено».