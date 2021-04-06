ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Татьяну Гацура-Яворскую подозревают в «финансировании беспорядков»

06.04.2021 18:05 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Татьяну Гацура-Яворскую подозревают в «финансировании беспорядков»
Иллюстративное фото
Татьяна Гацура-Яворская — подозреваемая по ч. 3 ст. 293 УК — «Финансирование беспорядков». Ей грозит до трех лет заключения.

Татьяна — мать четырех детей и организатор многочисленных культурных инициатив, среди которых фестивали документального кино, общественное объединение «Звено» и недавняя выставка-трибьют медикам, борющимся с ковидом «Машина дышит, а я — нет».

Экспозиция «Машина дышит, а я — нет» заработала в пространстве «Месца» на Революционной только 30 марта, а уже 1 апреля санстанция и МЧС нашли у площадки нарушения, поэтому выставку пришлось перенести в онлайн. В ночь с 5 на 6 апреля команда с сожалением заявила, что «вынуждена остановить реализацию программы проекта «Машина дышит, а я — нет»».

Выставка была посвящена белорусским медикам и вызовам, с которыми они столкнулись за последний год: пандемией COVID-19 и политизацией системы здравоохранения. Авторы работ, представленных на выставке, — известные фотографы и художники. Кураторы проекта — платформа SHKLO+, организаторы — общественное объединение «Звено».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Татьяна — мать четырех детей и организатор многочисленных культурных инициатив.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мнение: «Если проблемы бюджетников можно временно решить печатным станком, то с дипломатами так не выйдет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by