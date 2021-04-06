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Гипнотизирующее видео. Стаю из тысячи дельфинов сняли туристы из Калифорнии

06.04.2021 18:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Видео, которое просто гипнотизирует своей красотой, появилось на YouTube-канале компании, занимающейся организацией смотровых туров в Калифорнии. В кадр попала стая из примерно тысячи дельфинов, следующая за судном с людьми вблизи города Дана-Поинт. Морские обитатели то окунались, то выныривали из воды, поражая взгляды изумленных очевидцев. Это и правда завораживает, посмотрите сами.

Как правило, дельфины плавают группами до 200 особей. При этом причина их скопления в такие большие группы неизвестна. Предположительно, это связано с поиском пищи или угрозой со стороны хищников. Подобные скопления дельфинов образуются спонтанно, это может произойти в любое время года. Кстати, на юге Калифорнии самое большое количество дельфинов на квадратный километр в мире, пишет lenta.ru

 
 
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Похоже, дельфины держат идеальную дистанцию. Иначе как объяснить, что они не сталкиваются друг с другом?
 
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