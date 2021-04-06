Как избавиться от шрамов и пятен на коже после прыщей

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Высыпания на лице иногда оставляют после себя красные пятна и рубцы на коже. Врач-дерматолог рассказала, почему так бывает и что нужно делать, чтобы от них избавиться.

Витава Брель Врач-дерматовенеролог первой категории

Почему остаются шрамы после прыщей и постакне? Красноватые пятна после высыпаний — это постакне (или поствоспалительная эритема). Во время угревой болезни появляются воспалительные элементы — папулы (узелки) и гнойнички. В этой зоне скапливается большое количество лейкоцитов, которые уничтожают инфекцию и восстанавливают поврежденные ткани, создают новые сосуды — это и есть те самые красные пятнышки. Под действием солнечного света в участках кожи, где есть постакне, начинает активно скапливаться меланин, который окрашивает красные пятнышки в коричневые, — это гиперпигментация. Постакне появляется, если воспаление задевает только эпидермис, поверхностный слой кожи, но если воспаление в более глубоких ее слоях, в дерме , то после крупных узлов и кист иногда формируются рубцы. Они могут быть атрофическими, то есть вдавленными, гипертрофическими — выпуклыми, и келоидными — похожими на опухоль. Также есть понятие «экскориированные акне» — когда человек с угревой болезнью самостоятельно выдавливает и расчесывает воспалительные элементы. На их месте очень часто формируются рубцы, происходят необратимые изменения кожи.

От шрамов и постакне после высыпаний можно избавиться? Можно избавиться от постакне в виде пятен. Рубец — это соединительная ткань, и кремы, масла и мази в этом случае точно не помогут. В коррекции шрамов применяют более серьезные методы, например лазерную шлифовку, инъекции препаратами на основе гиалуроновой кислоты и ферментные средства. Эти методики сглаживают рельеф и улучшают качество кожи. Самой эффективной из них считают лазер. В лечении постакне в виде пятен применяют лекарственные препараты на основе азелаиновой кислоты, ретиноидов, бензоил пероксида. Также используются косметологические процедуры, например химический пилинг. И чем длительней и интенсивней было воспаление, тем дольше будет процесс восстановления.

Лазерная шлифовка кожи всем подходит? Не всем. Лазерная шлифовка — это повреждение кожи, ее можно делать только после консультации с врачом-дерматологом и прохождения минимального обследования, чтобы исключить сопутствующие патологии. Точно нужно сдать общий и биохимический анализы крови. Когда в организме не хватает каких-то веществ для восстановления, может возникнуть поствоспалительная пигментация. Если у человека есть анемия, эту процедуру делать не рекомендуют, потому что восстановительный период после нее будет очень долгим. Не делают шлифовку и людям с сахарным диабетом, потому что кожа плохо заживает и последствия могут выглядеть хуже, чем то, что было до процедуры.

Что делать, чтобы не было постакне и рубцов? Не нужно заниматься самолечением. Большинство людей не могут понять, рубец ли остался или пятно, которое со временем пройдет, — и начинают мазать кожу вредящими ей средствами. Очень «любят» хозяйственное и дегтярное мыло, протирать кожу спиртовыми растворами. Еще одна ошибка — лечить угревую болезнь активным пребыванием на солнце. Загар дает временный эффект: постакне оказываются менее заметными на фоне загорелой кожи, но, когда загар сходит, красные пятнышки становятся коричневыми, от них сложно избавиться. Если есть воспалительные элементы, необходимо обратиться к дерматологу, который подберет правильное лечение. В этом случае обычно назначают системные препараты для приема внутрь и для наружного применения. Также важен подбор правильной косметики для домашнего ухода. Такую стоит покупать не в масс-маркете, а в аптеке. Не надо в домашних условиях пытаться удалить воспалительные элементы. Запомните: прыщи не давим, не обрабатываем спиртовыми растворами. Не загораем в активный период с 11 до 16 часов и обязательно пользуемся солнцезащитным кремом.

Каким должен быть уход за кожей, если есть постакне и рубцы? В первую очередь должно быть правильное очищение. Если человек пользуется декоративной косметикой, ее обязательно нужно снять мицеллярной водой или гидрофильным маслом. А если есть воспалительные элементы, лучше вообще не краситься, потому что косметика может спровоцировать новые воспаления. После снятия макияжа должно быть специальное лечебное очищающее средство, например гель, пенка или крем-гель для проблемной кожи. Если это средство с физиологическим pH, после него можно не использовать тоник. Следующий этап в уходе — нанесение лекарственных средств, которые рекомендовал доктор. И уже после обязательное увлажнение кремом или лосьоном. Пересушивать кожу нельзя — в таком состоянии она более уязвима к грязи, пыли и бактериям. И наберитесь терпения, не переставайте без указания врачей лечить кожу. Все хотят быстрого результата: месяц принимают препараты, не видят нужного эффекта и перестают что-то делать. Но минимальное осветление постакне случается через примерно 3 месяца, не раньше.