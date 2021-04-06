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Газпром выведет из Беларуси всю прибыль дочки «Газпром трансгаз Беларусь» за 2020 год

06.04.2021 18:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" выплатит дивиденды единственному акционеру - ПАО "Газпром" за II-IV квартал 2020 года в сумме 421,6 млн. рублей или $162 млн по текущему курсу.

В июне 2020 года были выплачены промежуточные дивиденды за I квартал 2020 года в сумме 332,6 млн. рублей. Таким образом, общая сумма дивидендов за 2020 год составит 754,2 млн или $290 млн по текущему курсу, передает Интерфакс со ссылкой на сообщении компании.

По итогам работы в 2019 году "Газпром трансгаз Беларусь" выплатил доход на акции на сумму 506,7 млн рублей или $195 млн. По сравнению с 2019 годом сумма дивидендов за 2020 год выросла в белорусской валюте на 48,8%.

Доход на акции за 2018 год составил 679,24 млн. рублей, за 2017 год - 1 млрд 3,7 млн. За 2016 год компания дивиденды не начисляла из-за убытка.

Решение о выплате дивидендов за II-IV кварталы 2020 годы было принято акционером 26 марта. Доход должен быть выплачен в течение 60 дней в российских рублях по официальному курсу на дату перечисления.

В соответствии с опубликованной компанией финотчетностью по национальным стандартам, ее чистая прибыль в 2020 году составила 754,2 млн. рублей, увеличившись на 48,7% по сравнению с показателем 2019 года.

 
 
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ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" выплатит дивиденды единственному акционеру - ПАО "Газпром" за II-IV квартал 2020 года в сумме 421,6 млн. рублей или $162 млн по текущему курсу.
 
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