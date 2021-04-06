Смолевичская «Виктория» завоевала «Кубок Содружества» по хоккею на траве





Фото: федерация хоккея на траве Беларуси





пишет mlyn.by, что еще в прошлом году казанская команда носила, прямо скажем, ужасное название для женского коллектива «Динамо-Гипронииавиапром». Как вам?.. Соперник, пожалуй, самый сильный из всех выступавших на этом турнире, чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России. Интересно,mlyn.by, что еще в прошлом году казанская команда носила, прямо скажем, ужасное название для женского коллектива «Динамо-Гипронииавиапром». Как вам?..









Первый период матча не принес успеха ни одной из команд, а вот в середине второго гостьи смогли пробить нашего вратаря, пару раз до этого выручавшего своих партнерш. После гола пошел открытый хоккей, мяч практически не задерживался в центре поля. На одном из российских сайтов прочитал, что «Ак Барс-Динамо» считается едва ли не самой скоростной командой чемпионата соседней страны. Судя по тому, что довелось увидеть в Барановичах, так и есть, но наша «Виктория» почти ни уступала в этом контексте соперницам.





И во второй половине матча наша команда продолжала искать счастья у чужих ворот. Белоруски много прессинговали, пытаясь максимально осложнить соперницам выход с их половины поля. Наградой стал гол за шесть минут до завершения основного времени. Дальше команды всеми силами старались избежать серии пенальти и создали по отличному моменту. Ближе к успеху были смолевчанки, буквально с сиреной едва не поразившие чужие ворота. Мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги.





«Виктория» играла в лотерею уже второй матч кряду. И вновь удача была на ее стороне! 3:2 – и главный трофей «Кубка Содружества» отправляется в Смолевичи!





КУБОК СОДРУЖЕСТВА





Барановичи





6 апреля. За 7-е место. Сборная Свердловской области – сборная Беларуси (до 18 лет) – 2:0. За 5-е место. Минск (Беларусь) – Текстильщик БарГУ (Беларусь) – 4:1. За 3-е место. Сумчанка (Украина) – Ритм (Беларуси) – 2:3. Финал. Ак Барс-Динамо (Россия) – Виктория (Беларусь) – 1:1, по пенальти -- 2:3.















