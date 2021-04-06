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Застрелен волк, нападавший на жителей деревни в Пинском районе

06.04.2021 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это сделал егерь, когда животное снова вело себя агрессивно/


Фото vk.com

Хищника уничтожили примерно в семи километрах от деревни Ласицк, куда накануне явилось дикое животное, пишет 1reg.by. Об этом заявили в Пинском райисполкоме.

«В урочище Ступское работники лесхоза высаживали деревья. С ними были лошадь и собака. В какой-то момент животные начали проявлять беспокойство, и вскоре на них напал волк. Люди схватились за вилы и топор, стали отбиваться, повредили волку пасть, после чего он убежал», – рассказали в райисполкоме.
 
Там также дополнили, что информацию о хищнике передали дежурившему неподалеку егерю БООР. Вскоре после его приезда волк вновь вышел и повел себя агрессивно. В результате егерь застрелил его из охотничьего ружья.

Сейчас на месте происшествия работают ветеринары, которые занимаются забором биоматериала для проведения анализа на бешенство в Брестской областной ветлаборатории.

Как сообщалось, волк 5 апреля в деревне Ласицк напал на трех женщин. С травмами их госпитализировали. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавших выписали. Также зверь атаковал в деревне собаку и козу.

Поиски хищника продолжались до трех часов ночи, на рассвете они возобновились. В операции по отлову участвовали лесхоз, БООР, милиция. Сотрудники МЧС оповещали местное население о том, что необходимо воздержаться от прогулок и не покидать дома без необходимости.

Утром 6 апреля в Пинском райисполкоме проходило заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где было принято решение усилить меры безопасности жителей Ласицка и близлежащих деревень. В частности, предлагалось, чтобы школьный автобус подвозил детей максимально близко к их домам.

Особенность ситуации в том, что деревня Ласицк расположена в приграничье с Украиной и поиски хищника могли усложниться из-за того, что волк мог уйти на сопредельную территорию соседнего государства.
 
 
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