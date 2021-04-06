Беларусь среди экспортеров золота оказалась на 100-м месте

Беларусь в 2019 году экспортировала золота на сумму, превышающую 20 млн долларов. В результате в мировом списке золотых продавцов страна заняла сотое место.





Беларусь в 2019 году продала золото на общую сумму 20 млн 161 тысяча долларов. Об этом свидетельствуют данные World’s Top Exports.





В результате по стоимостному уровню продаж «металла богов», страна заняла 100-е место из 151-й рассматриваемой рейтингом стран. Белорусский экспорт золота в 2019 году сохранился на уровне 2018 года.





Судя по мировому списку, больше всего продают золото отнюдь не те страны, которые его добывают. Так лидером рейтинга стала Швейцария, экспортировавшая за год самый популярный драгметалл на общую сумму 62 миллиарда долларов. Ее доля в мировых продажах золота составила 21%.





Глобальные продажи золота в результате экспорта золота по странам в 2019 году составили 295,4 миллиарда долларов. В целом стоимость экспорта золота упала в среднем на 4,3% для всех стран-экспортеров с 2015 года, когда поставки золота оценивались в 308,9 миллиарда долларов.