Oops! ПЦР-тест в Национальном аэропорту будут делать только по предварительной записи

ПЦР-тестирование, необходимое для выезда в ряд стран, в Национальном аэропорту Минск с 10 апреля будут выполнять только по предварительной электронной записи. Об этом сообщил сайт Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

здесь , причем электронная запись открывается по пятницам с 9:00 на следующую неделю. К примеру, 9 апреля с 9:00 можно записаться на тестирование в период с 12 по 18 апреля. Записаться можно будет, причем электронная запись открывается по пятницам с 9:00 на следующую неделю. К примеру, 9 апреля с 9:00 можно записаться на тестирование в период с 12 по 18 апреля.

Лаборатория в аэропорту работает с понедельника по пятницу с 6:30 до 18:00 с перерывом с 12:00 до 13:00, по выходным – с 6:30 до 17:00 с перерывом с 12:00 до 13:00.