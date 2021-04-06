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Oops! ПЦР-тест в Национальном аэропорту будут делать только по предварительной записи
Источник материала: Партизан
Изменения вступят в силу с 10 апреля.
ПЦР-тестирование, необходимое для выезда в ряд стран, в Национальном аэропорту Минск с 10 апреля будут выполнять только по предварительной электронной записи. Об этом сообщил сайт Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.
Записаться можно будет
Лаборатория в аэропорту работает с понедельника по пятницу с 6:30 до 18:00 с перерывом с 12:00 до 13:00, по выходным – с 6:30 до 17:00 с перерывом с 12:00 до 13:00.
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Изменения вступят в силу с 10 апреля.
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