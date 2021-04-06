ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Oops! ПЦР-тест в Национальном аэропорту будут делать только по предварительной записи

06.04.2021 18:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Изменения вступят в силу с 10 апреля.

ПЦР-тестирование, необходимое для выезда в ряд стран, в Национальном аэропорту Минск с 10 апреля будут выполнять только по предварительной электронной записи. Об этом сообщил сайт Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.
 
Записаться можно будет здесь, причем электронная запись открывается по пятницам с 9:00 на следующую неделю. К примеру, 9 апреля с 9:00 можно записаться на тестирование в период с 12 по 18 апреля.
 
Лаборатория в аэропорту работает с понедельника по пятницу с 6:30 до 18:00 с перерывом с 12:00 до 13:00, по выходным – с 6:30 до 17:00 с перерывом с 12:00 до 13:00.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Мастака Алеся Пушкіна прызналі палітвязьнем, усяго такіх ў Беларусі ўжо 323
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by