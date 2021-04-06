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Украина резко сократила закупку белорусского электричества

06.04.2021 18:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За март 2021 года Украина импортировала 51,477 млн киловатт-часов белорусской электроэнергии, свидетельствуют обновленные данные на сайте национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Украина резко сократила закупку белорусского электричества
Фото: pixabay.com

Весь импорт производился в коммерческом режиме, аварийные поставки из Беларуси в украинскую энергосистему в прошлом месяце не осуществлялись.

Таким образом, в марте Украина приобрела белорусского электричества в 5,4 раза меньше, чем в феврале (278,012 млн кВт∙ч), и в 3,6 раза меньше, чем в январе (183,722 млн кВт∙ч).

Всего в прошлом месяце Украина импортировала 129,344 млн кВт∙ч электроэнергии из пяти стран. Беларусь, которая с начала года была ее крупнейшим поставщиком, в марте опустилась на вторую позицию (39,8% импорта), уступив Словакии (41,66%), но обогнав Венгрию (10,16%), Румынию (5,22%) и Россию (3,15%).

18 марта народный депутат Украины Михаил Бондарь опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» датированный 12 марта ответ президента Владимира Зеленского на свой запрос, в котором говорилось о необходимости ограничить импорт электричества из Беларуси и России.

«Разделяю вашу озабоченность ситуацией на рынке электрической энергии и поддерживаю позицию относительно ограничения импорта электрической энергии из государств, которые не являются членами Энергетического сообщества, и необходимости совершенствования законодательного регулирования такого ограничения», — написал украинский президент. Энергетическое сообщество — международная организация, объединяющая Евросоюз и страны-соседи в целях создания единого общеевропейского энергетического рынка. Беларусь и Россия в эту организацию не входят.

«В связи с этим я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой всесторонне рассмотреть вопросы, поднятые в вашем депутатском запросе, и ввести комплекс действенных мер по <…> ограничению импорта электрической энергии из государств, которые не являются членами Энергетического сообщества», — говорилось в ответе Зеленского.

Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая 19 марта в Верховной раде, призвал Украину отказаться от импорта белорусской электроэнергии в связи с началом работы Белорусской АЭС. По его мнению, Россия, по проекту которой сооружается атомная станция, «не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и стремится использовать проект электростанции для расширения своего влияния».

«Возрастающая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу интересам не только Литвы, но и Украины. Поэтому сегодня хочу публично попросить власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии относительно Белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце», — заявил литовский президент.

 
 
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За март 2021 года Украина импортировала 51,477 млн киловатт-часов белорусской электроэнергии, свидетельствуют обновленные данные на сайте национальной...
 
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