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На улице Асанилиева очень пьяный водитель выехал на зеленую зону и сбил пешехода
Источник материала: Навiны
ДТП с пострадавшим пешеходом случилось около трех часов дня на улице Асаналиева в Минске. Водитель был пьян — освидетельствование показало 4,2 промилле алкоголя.
Как
Пострадавшего с травмами доставили в больницу на машине скорой помощи.
Водителя «Гелендвагена» отвезли на освидетельствование, которое показало 4,2 промилле алкоголя — это не просто опьянение, это тяжелое алкогольное отравление.
Как отмечают очевидцы, на лобовом стекле «Генлендвагена» размещены два государственных флага — российский и белорусский.
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ДТП с пострадавшим пешеходом случилось около трех часов дня на улице Асаналиева в Минске. Водитель был пьян — освидетельствование показало 4,2 промилле алкоголя.
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