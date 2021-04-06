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На улице Асанилиева очень пьяный водитель выехал на зеленую зону и сбил пешехода

06.04.2021 18:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ДТП с пострадавшим пешеходом случилось около трех часов дня на улице Асаналиева в Минске. Водитель был пьян — освидетельствование показало 4,2 промилле алкоголя.

На улице Асанилиева очень пьяный водитель выехал на зеленую зону и сбил пешехода

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, мужчина ехал на «Мерседесе Гелендваген» по местному проезду и возле дома № 44, не справившись с управлением, наехал на дорожный знак и металлическое ограждение, а затем выскочил на зеленую зону, где сбил пешехода.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу на машине скорой помощи.

На улице Асанилиева очень пьяный водитель выехал на зеленую зону и сбил пешехода

Водителя «Гелендвагена» отвезли на освидетельствование, которое показало 4,2 промилле алкоголя — это не просто опьянение, это тяжелое алкогольное отравление.

Как отмечают очевидцы, на лобовом стекле «Генлендвагена» размещены два государственных флага — российский и белорусский.

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП с пострадавшим пешеходом случилось около трех часов дня на улице Асаналиева в Минске. Водитель был пьян — освидетельствование показало 4,2 промилле алкоголя.
 
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