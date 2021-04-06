На улице Асанилиева очень пьяный водитель выехал на зеленую зону и сбил пешехода

ДТП с пострадавшим пешеходом случилось около трех часов дня на улице Асаналиева в Минске. Водитель был пьян — освидетельствование показало 4,2 промилле алкоголя.





Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, мужчина ехал на «Мерседесе Гелендваген» по местному проезду и возле дома № 44, не справившись с управлением, наехал на дорожный знак и металлическое ограждение, а затем выскочил на зеленую зону, где сбил пешехода.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу на машине скорой помощи.





Водителя «Гелендвагена» отвезли на освидетельствование, которое показало 4,2 промилле алкоголя — это не просто опьянение, это тяжелое алкогольное отравление.

Как отмечают очевидцы, на лобовом стекле «Генлендвагена» размещены два государственных флага — российский и белорусский.