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Деньги и мир: капитализация рынка криптовалют впервые превысила $2 трлн

06.04.2021 18:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Капитализация рынка криптовалют впервые превысила $2 трлн, и это стало поводом порассуждать о путях дальнейшей трансформации экономики, где цифровые валюты могут стать новым инструментом монетарной политики. 

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Всем известно, что главные виды активов, которыми располагало человечество, менялись на протяжении столетий - от шкур, продуктов земледелия, золота, горюче-смазочных материалов до резервных валют.

Информационная эпоха, на пороге которой мы стоим, главным активом делает доступ к неким цифровым кодам, имеющим отношение к разным областям нашей жизни. Является ли это переходом к новому технологическому укладу и перераспределению активов, когда богат тот, кто этими кодами располагает? Об этом и не только рассуждает гость программы "Деньги и мир", кандидат экономических наук Александр Козлов.

"Почему динамика роста биткоина измеряется десятками тысяч условных единиц? По моему мнению, криптовалюта как финансовый инструмент может быть использована для связывания денежной массы", - полагает гость радио Sputnik.

В каких валютах сегодня хранить сбережения и как формировать собственную корзину активов, вы узнаете в программе "Деньги и мир" с участием экономического эксперта Александра Козлова смотрите на Sputnik Беларусь.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Криптовалюты как мега-инструмент связывания денежной массы и новый способ хранения сбережений - беседа с экономическим экспертом Александром Козловым.
 
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