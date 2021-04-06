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В британской тюрьме открыли контактный зоопарк, чтобы заключенные стали добрее

06.04.2021 18:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В тюрьме Хиндли, названной одной из самых худших в Великобритании, заработал контактный зоопарк. Заключенные могут прийти туда и погладить хомяков, песчанок, кроликов и морских свинок. Авторы инициативы считают, что она поможет снизить стресс и стать чуточку добрее, пишет Daily Mail.

Почему именно в этой тюрьме решили провести такой эксперимент? Недавние опросы говорят, что у 59% заключенных там тест на наркотики дал положительный результат. В других исправительных учреждениях этот показатель колеблется в пределах 5—20%. Достать запрещенные вещества прямо в Хиндли, судя по исследованиям, может каждый четвертый. Уровень насилия там тоже довольно высокий.

Именно поэтому на территории тюрьмы было решено открыть контактный зоопарк — такая вот «творческая инициатива». Эксперты уверяют, что поглаживание животных способствует эмоциональному благополучию, учит уважению, состраданию и сочувствию. Во время игр с питомцами у людей снижается уровень кортизола — гормона, вызывающего стресс.

Администрация надеется, что контактный зоопарк поможет осужденным снять стресс и немножко расслабиться.

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В тюрьме Хиндли, названной одной из самых худших в Великобритании, заработал контактный зоопарк. Заключенные могут прийти туда и погладить хомяков, песчанок,...
 
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