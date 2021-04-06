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На минчанина составили протокол за пикетирование «путем раздачи конфет»

06.04.2021 18:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На минчанина составили протокол за пикетирование «путем раздачи конфет»
Конфеты фабрики «Коммунарка» / shop.green-market.by
Житель белорусской столицы оказался на Окрестина за... конфеты от фабрики «Коммунарка».

Происшествие случилось 25 марта, пишет TUT.by. Иван вместе с другом шел по улице Веры Хоружей в Минске. В рюкзаке были две упаковки конфет от «Коммунарки».

Этими конфетами один из парней угостил свою знакомую. После этого к парням подошли силовики, попросили пройти «для разбирательства по поводу кражи мобильного телефона» и отвезли в РУВД. Там на них составили два протокола — за неповиновение и «за пикетирование путем раздачи конфет в БЧБ-обертке».

Суд, который прошел на следующий день, отправил оба протокола на доработку, но из ИВС на Окрестина Ивана не отпустили. Когда заканчивался 72-часовой срок задержания, на парней составили новые протоколы: мол, они «из хулиганских побуждений в РУВД устроили скандал».

Друг Ивана свою вину признал — ему присудили 13 суток и отправили в Жодино. Иван отрицал события, описанные в протоколе, — суд назначил ему трое суток ареста, которые на момент рассмотрения уже закончились.

«Я рассказал все, как было, что никакого скандала мы не устраивали. И время в протоколе не совпадало с тем, что говорил на суде свидетель. Не знаю, везение это или нет, что меня просто так задержали, но, с другой стороны, не дали 30 суток, как могли бы, а только трое», — утешает себя Иван.


Всего молодой человек провел на Окрестина шесть дней.

Кстати, в Беларуси уже были случаи, когда людей судили за бело-красно-белую пастилу в руках.
 
Теги: Минск
 
 
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