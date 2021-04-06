Источник материала: UDF



Конфеты фабрики «Коммунарка» / shop.green-market.by

«Я рассказал все, как было, что никакого скандала мы не устраивали. И время в протоколе не совпадало с тем, что говорил на суде свидетель. Не знаю, везение это или нет, что меня просто так задержали, но, с другой стороны, не дали 30 суток, как могли бы, а только трое», — утешает себя Иван.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На минчанина составили протокол за пикетирование «путем раздачи конфет» Происшествие случилось 25 марта.