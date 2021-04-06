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Все военные округа России подняли для проверки боеготовности войск
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Как сообщает
Старт учениям дал глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной РФ. «Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники», - заявил он.
Во вторник, в Приморском крае в авиационном полку армии ВВС и ПВО Восточного военного округа проведены учебно-тренировочные полеты с отработкой тактических схем ведения воздушного боя против самолетов условного противника. Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» из акватории Японского моря впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели.
Российские учения стартовали на фоне обострения ситуации на Донбассе и заявлений о концентрации российских войск вблизи украинской границы.
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Учения стартовали на фоне обострения ситуации на Донбассе.
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