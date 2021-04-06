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ЕРИП предупредил о возможных сбоях в работе системы в ночь с 6 на 7 апреля
Источник материала: Tut.by
В ЕРИП
— 7 апреля в период с 00.00 до 04.00 в связи с проведением работ по переключению каналов связи может наблюдаться кратковременное отсутствие возможности приема платежей в АИС «Расчет» (продолжительностью не более 5 минут), — сообщается на сайте организации.
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В ЕРИП предупредили, что в ночь со вторника на среду, 7 апреля, возможны перерывы в работе системы. Это связано с проведением работ.
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