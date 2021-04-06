На Асаналиева «гелик» снес знак, ограждение и сбил пешехода. У водителя - 4,2 промилле

Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель внедорожника выехал на зеленую зону на улице Асаналиева и сбил пешехода. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

Как рассказали в ГАИ Минска, днем 6 апреля водитель Mercedes G-Class двигался по местному проезду. Проезжая возле дома № 44 по улице Асаналиева, он не справился с управлением, снес дорожный знак и врезался в металлическое ограждение. После этого автомобиль вылетел на зеленую зону и сбил пешехода.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.









Виновника аварии доставили на медосвидетельствование, которое показало, что он сильно пьян — 4,2 промилле алкоголя.

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