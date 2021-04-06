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На Асаналиева «гелик» снес знак, ограждение и сбил пешехода. У водителя - 4,2 промилле
Источник материала: Tut.by
Пьяный водитель внедорожника выехал на зеленую зону на улице Асаналиева и сбил пешехода. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Как
В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.
Виновника аварии доставили на медосвидетельствование, которое показало, что он сильно пьян — 4,2 промилле алкоголя.
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Происшествие случилось днем 6 апреля.
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