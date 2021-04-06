Вынесен на обсуждение проект указа о базовом счете физлица













пишет belmarket.by, что указ будет вступать в силу в 2022 году. Обсуждение будет проходить на Правовом форуме по 16 апреля. Предполагается,belmarket.by, что указ будет вступать в силу в 2022 году.





Отмечается, что указ подготовлен в целях установления минимального социального стандарта бесплатного платежного обслуживания физлиц.





Согласно проекту указа, физлица смогут выбирать банк для открытие базового счета. Граждане смогут иметь один базовый счет, переоформлять текущий счет в базовый и обратно. Базовый счет будет нужен для получения выплат социального характера и стипендий. Обзавестись базовыми счетами получателям социальных выплат и стипендий предлагается до 1 июля 2025 года. Если такого счета не будет, то выплаты через банк могут быть приостановлены.





По желанию физлица смогут также получать зарплату на базовый счет.





В обосновании к проекту разработчики отмечают, что появление базовых счетов избавит беларусов от необходимости открывать счета для получения зарплат, стипендий и других выплат в банках, которые выбираются нанимателем или организацией, производящей выплату. Таким образом, физлица смогут сами выбирать банки, в которых они будут обслуживаться. С учетом того, что ряд операций по базовым счетам будет бесплатен для физлиц, это позволит минимизировать их расходы на обслуживание счетов. Доступ к базовому счету будет производиться с помощью банковской платежной карты. Проектом устанавливается, что комиссии за операции, не включенные в перечень бесплатных, не должны быть выше, чем комиссии для текущих счетов за аналогичные операции.





В обосновании Нацбанка говорится, что в проекте НПА по данным вопросам, прописано, что физлица смогут получать в полном объемы выплаты на базовый счет, снимать их с него наличными, перечислять средства на свои иные счета.





Нацбанк подчеркивает, что проект указа не устанавливает ограничений на открытие беларусами счетов в банках, выплату им зарплат на другие счета, кроме базового. Нет ограничений на получение социальных выплат не через банки.