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В Армении прекращено уголовное дело против экс-президента Кочаряна

06.04.2021 19:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд первой инстанции в Ереване прекратил уголовное преследование экс-президента Армении Роберта Кочаряна.


  
Роберт Кочарян

Суд первой инстанции в Ереване, рассмотрев во вторник, 6 апреля, ходатайство защиты о прекращении уголовного преследования второго президента Армении Роберта Кочаряна, принял решение прекратить дело по статье о свержении конституционного строя ввиду отсутствия состава преступления.


Противостояние защиты и обвинения


Основанием для немедленного прекращения дела должно было послужить недавнее решение Конституционного суда (КС), признавшего недействительной статью 300.1 Уголовного кодекса (свержение конституционного строя), по которой было возбуждено дело в отношении Кочаряна и других. Однако суд явно не торопился. Ранее заседание было перенесено из-за отсутствия стороны обвинения, затем появилась необходимость рассмотрения ходатайства прокуроров, посоветовавших суду обратиться в КС для выяснения соответствия конституции тех положений УК, в связи с которыми переквалификация дела по другой статье становится невозможной.

Уголовное преследование также прекращено и по отношению к другим фигурантам дела - бывшим министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба Юрию Хачатурову и главе администрации президента Армену Геворкяну.

Роберт Кочарян и Армен Геворкян являются также фигурантами другого дела - о получении крупной взятки.


"Следствие и обвинение ошиблись"


По мнению адвоката по уголовным делам Ваагна Бабаяна, взяв за основу статью УК о свержении конституционного строя, следственные органы и государственное обвинение пошли по неверному пути, поскольку изначально не было оснований для привлечения лица в качестве обвиняемого, не было совокупности достаточных доказательств, свидетельствующих о совершении им преступления по конкретной статье.

"Они фактически отдали предпочтение политическому аспекту событий 1 марта 2008 года, а не раскрытию непосредственных обстоятельств конкретных случаев гибели людей и других эпизодов периода правления второго президента Роберта Кочаряна, - пояснил в беседе с DW Ваагн Бабаян. - Тем самым судебный процесс по этому делу принял, скорее, политический, нежели правовой характер".

Дело против Кочаряна и других было возбуждено в 2018 году в рамках расследования массовых беспорядков в первые дни марта 2008 года. Тогда армянская оппозиция, недовольная результатами президентских выборов, вывела людей на улицы. Акции протеста вылились в беспорядки, сопровождавшиеся столкновениями с силами правопорядка. В результате погибли десять человек, включая двух полицейских, свыше 250 получили ранения.
 
 
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Суд первой инстанции в Ереване прекратил уголовное преследование экс-президента Армении Роберта Кочаряна.
 
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