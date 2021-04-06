В Армении прекращено уголовное дело против экс-президента Кочаряна





Роберт Кочарян





Суд первой инстанции в Ереване, рассмотрев во вторник, 6 апреля, ходатайство защиты о прекращении уголовного преследования второго президента Армении Роберта Кочаряна, принял решение прекратить дело по статье о свержении конституционного строя ввиду отсутствия состава преступления.



Противостояние защиты и обвинения





Основанием для немедленного прекращения дела должно было послужить недавнее решение Конституционного суда (КС), признавшего недействительной статью 300.1 Уголовного кодекса (свержение конституционного строя), по которой было возбуждено дело в отношении Кочаряна и других. Однако суд явно не торопился. Ранее заседание было перенесено из-за отсутствия стороны обвинения, затем появилась необходимость рассмотрения ходатайства прокуроров, посоветовавших суду обратиться в КС для выяснения соответствия конституции тех положений УК, в связи с которыми переквалификация дела по другой статье становится невозможной.





Уголовное преследование также прекращено и по отношению к другим фигурантам дела - бывшим министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба Юрию Хачатурову и главе администрации президента Армену Геворкяну.





Роберт Кочарян и Армен Геворкян являются также фигурантами другого дела - о получении крупной взятки.



"Следствие и обвинение ошиблись"





По мнению адвоката по уголовным делам Ваагна Бабаяна, взяв за основу статью УК о свержении конституционного строя, следственные органы и государственное обвинение пошли по неверному пути, поскольку изначально не было оснований для привлечения лица в качестве обвиняемого, не было совокупности достаточных доказательств, свидетельствующих о совершении им преступления по конкретной статье.





пояснил в беседе с DW Ваагн Бабаян. - Тем самым судебный процесс по этому делу принял, скорее, политический, нежели правовой характер". "Они фактически отдали предпочтение политическому аспекту событий 1 марта 2008 года, а не раскрытию непосредственных обстоятельств конкретных случаев гибели людей и других эпизодов периода правления второго президента Роберта Кочаряна, -в беседе с DW Ваагн Бабаян. - Тем самым судебный процесс по этому делу принял, скорее, политический, нежели правовой характер".





Дело против Кочаряна и других было возбуждено в 2018 году в рамках расследования массовых беспорядков в первые дни марта 2008 года. Тогда армянская оппозиция, недовольная результатами президентских выборов, вывела людей на улицы. Акции протеста вылились в беспорядки, сопровождавшиеся столкновениями с силами правопорядка. В результате погибли десять человек, включая двух полицейских, свыше 250 получили ранения.