"Утренняя слава": завораживающее облако-труба над Финским заливом – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Фотограф из Санкт-Петербурга Сергей Нагибин запечатлел облако-трубу над Финским заливом. Согласно Международному атласу облаков, Нагибину удалось заснять феномен под названием "волнистое облако" или "катящееся облако".

"Пока ожидал закат на берегу Финского залива, заснял интересное явление: облака в виде трубы, которые вращаются вокруг своей оси", - пояснил фотограф.

Облака образовываются в местах с повышенной влажностью и повышенным атмосферным давлением, рассказал Нагибин. Его длина достигает 1000 километров, высота 1-2 километра, а скорость движения - до 40 километров в час.

Уникальное природное явление чаще всего можно увидеть у берегов Австралии ранним октябрьским утром, называется оно Morning Glory (утренняя слава - Sputnik).

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