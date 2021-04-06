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США и Россия обменялись информацией о ядерных арсеналах

06.04.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. США и Россия в первый раз после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений обменялись информацией о числе ядерных боеголовок и ракет, сообщил  американский Госдепартамент.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Ядерные державы обмениваются данные о стратегических силах раз в шесть месяцев, в последний раз это произошло 1 сентября минувшего года.

По обновленным данным, за полгода РФ увеличила число ядерных боеголовок на 9, а США – уменьшили на 100. У России на 1 марта было 517 баллистических ракет (1456 боеголовок), у Штатов – 651 (1357).

Кроме того, в РФ на три увеличилось количество развернутых и неразвернутых пусковых установок – до 767, у США этот показатель остался прежним – 800.

Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года, документ предусматривает, что каждое государство сокращает ядерные арсеналы, чтобы они не превышали 700 баллистических ракет, а также 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боеголовок.

Срок договора был продлен по инициативе нового президента США Джо Байдена – его пролонгировали на пять лет без каких-либо дополнительных условий.

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Теги: Минск
 
 
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По обновленным данным, за полгода РФ увеличила число ядерных боеголовок на 9, а США – уменьшили на 100.
 
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