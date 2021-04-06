EMA подтвердила связь между приемом AstraZeneca и тромбозом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило прямую связь между применением вакцины AstraZeneca и случаями тромбоза, сообщил в интервью газете Il Messaggero высокопоставленный сотрудник регулятора Марко Кавалери.

Он контролирует в EMA вопросы вакцинации. По его словам, специалисты все еще изучают все возможные угрозы, которые могут быть связаны с приемом британо-шведской вакцины.

"Уже сейчас мы можем сказать с уверенностью: есть связь с вакциной. Но что вызывает такую реакцию (образование тромбов – Sputnik), пока не знаем. По-видимому, главным, на чем надо сейчас сосредоточить внимание, — это церебральные тромбозы при недостаточных тромбоцитах", – заявил глава департамента EMA по стратегии вакцинации.

Напомним, более детальное изучение влияния вакцины AstraZeneca на организм человека началось после сообщений о случаях смерти после прививки данным препаратом. Как после подтверждала судмедэкспертиза, у умерших обнаруживали признаки тромбоза.

По словам Марко Кавалери, Европейское агентство лекарственных средств на этой неделе будет готово предоставить предварительные выводы о безопасности вакцины AstraZeneca. Однако регулятор до сих пор не дает гарантий по возрастным ограничениям.

Но все же эксперты убеждены, что польза от самой вакцинации значительно превышает всевозможные риски здоровью человека.

Несмотря на заявления Кавалери, британское Агентство по контролю за лекарственными средствами продолжает настаивать на массовой вакцинации жителей Соединенного Королевства препаратом AstraZeneca.

AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

На фоне шума в прессе об опасности приема британо-шведского препарата, а также рекордного роста недоверия европейского населения к данной вакцине и отказа прививаться ею Европейское агентство по лекарственным средствам согласовало переименование AstraZeneca .

Теперь вакцина называется Vaxzevria. Изменений параметров препарата не произошло, возможны отличия только в маркировке и упаковке, сообщали в EMA.

Регулятор одобрил изменение названия 25 марта – после того, как компания-производитель подала соответствующую заявку.

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