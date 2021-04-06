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В Гродно Alfa Romeo после аварии развернуло на 360 градусов. Видео (видео)
Источник материала: Onliner
Авария произошла вчера около восьми часов вечера в Гродно на перекрестке улиц Победы и Пестрака. На видео заметно, что Alfa Romeo пересек стоп-линию еще на желтый сигнал светофора. Одновременно встречный Volkswagen начал разворот. Судя по всему, его водитель не ожидал, что кто-то еще поспешит проскочить перекресток.
Как рассказала читательница
Автор видео говорит, что в ДТП никто не пострадал. Водитель Alfa Romeo еще на месте ДТП признал свою вину и согласился на европротокол.
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Авария произошла вчера около восьми часов вечера в Гродно на перекрестке улиц Победы и Пестрака. На видео заметно, что Alfa…Читать далее…
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