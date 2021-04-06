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Бабарико назвал свое дело политическим и отказался от дачи показаний

06.04.2021 19:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Бабарико назвал свое дело политическим и отказался от дачи показаний
Фото: TUT.BY
Экс-претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико отказался от дачи показаний на текущем этапе суда по «делу Белгазпромбанка».

«Я не буду пока на этом этапе отвечать ни какие вопросы, давать какие-то объяснения, какие-то показания. Считаю, что я достаточно много сказал по сути предъявляемых обвинений», - заявил Виктор Бабарико в суде.

Все уголовные преследования и обвинения в отношении себя, своего сына, друзей, коллег и партнёров Бабарико считает «абсолютно необоснованными». «Категорически против них возражаю, считаю, что они политически мотивированы», - добавил он.

По мнению Бабарико, они преследуют одну цель — а именно его «неучастие в политических процессах в Беларуси», а также ставят под сомнение профессионализм систему контроля банковской системы, и акционеров с Газпромбанка и «Газпрома», сообщает «Интерфакс-Запад».

«Я долго не мог ответить на вопрос, правильно ли я сделал 12 мая (когда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах). Были последствия для моего дела, которому отдал 25 лет, для людей, для сына, для друзей. Но я знаю одно, мотив был только один: я хочу жить в стране, где торжествует закон», — сказал бывший банкир.


В зале начали громко хлопать, некоторые плакали. Судья пригрозил удалить всех из зала, пишут Naviny.by.

Бабарико попросил суд объявить перерыв в заседании на 1,5-2 часа для конфиденциальной встречи с адвокатами.

«Хочу попросить сделать перерыв, потому что достаточно долго я не получаю помощи и защиты от адвокатов и не могу реализовать свое право на защиту», - цитирует экс-банкира ТАСС.


Однако председательствующий на процессе судья Игорь Любовицкий сказал: «Заявленное ходатайство в настоящий момент оставить без удовлетворения».

Дело Белгазпромбанка


Виктор Бабарико находится за решеткой 9 месяцев. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье, только 7 июля стало известно, в чем обвиняют политика и его сына.

Рассмотрение уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка началось 17 февраля. Экс-банкира обвиняют в создании и руководстве преступной группы, в которую входили его заместители. По данным следствия, топ-менеджеры Белгазпромбанка, действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций незаконные денежные вознаграждения.

Экс-глава банка и бывший претендент на пост президента Виктор Бабарико на судебном заседании заявил, что не признает свою вину. 23 марта политик заявил отвод составу суда.

Виктор Бабарико и его заместитель Дмитрий Кузьмич якобы получили взятку в размере более 1 683 000 долларов от компании «Активлизинг», об этом заявили в эфире телеканала ОНТ.
 
 
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Экс-претендент на пост президента находится за решеткой уже 9 месяцев.
 
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