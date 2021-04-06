Источник материала: UDF



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«Я долго не мог ответить на вопрос, правильно ли я сделал 12 мая (когда заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах). Были последствия для моего дела, которому отдал 25 лет, для людей, для сына, для друзей. Но я знаю одно, мотив был только один: я хочу жить в стране, где торжествует закон», — сказал бывший банкир.

«Хочу попросить сделать перерыв, потому что достаточно долго я не получаю помощи и защиты от адвокатов и не могу реализовать свое право на защиту», - цитирует экс-банкира ТАСС.

Дело Белгазпромбанка

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бабарико назвал свое дело политическим и отказался от дачи показаний Экс-претендент на пост президента находится за решеткой уже 9 месяцев.

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