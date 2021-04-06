Стал известен первый полуфиналист Кубка Беларуси по футболу

Источник материала: Tut.by

6 апреля в Минске проходят ответные матчи четвертьфинала Кубка Беларуси по футболу. На стадионе РЦОР-БГУ «Торпедо-БелАЗ» и дзержинский «Арсенал» голов не забили. В первой игре жодинцы победили клуб из Первой лиги со счетом 3:0. Таким образом, «автозаводцы» вышли в полуфинал.



Жодино уверенно шагнуло в полуфинал Кубка Беларуси. Еще в первом матче. Фото: «Торпедо-БелАЗ»

В другом четвертьфинале «Ислочь» принимает «Минск». Первая игра этой пары закончилась со счетом 1:1.

«Арсенал» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:0 (0:3)

Минск. 6 апреля. Стадион РЦОР-БГУ.

«Арсенал»: Головенко, Хвалько, Селезнев (А.Абрамович, 14), Кийко, Ловец, Каплунов, Матяш (Ковалевич, 59), Сазанович, Скшинецкий, Осипенко, Демидчик.

«Торпедо-БелАЗ»: Козлов, Гружевский, Бордачев, Одеиобо, Астахов, Павлюковец, Премудров, Кириленко (Аусси, 67), Кухарчик, Ойа (Яшин, 67), Монтейру (Леонович, 55).

Предупреждения: Демидчик (73). А. Абрамович (79). Леонович (85).

Клуб из Жодино фактически решил вопрос выхода в полуфинал в первом матче, разгромив «Арсенал» со счетом 3:0 у себя дома. Поэтому главный тренер Юрий Пунтус выставил на ответную игру неосновной состав.

Первый тайм прошел довольно скучно, без опасных моментов. Второй выдался чуть веселее, но голов также не было забито. Жодино ожидаемо идет в полуфинал.

7 апреля «Неман» сыграет против «Шахтера», а «Витебск» сразится с БАТЭ.